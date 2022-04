Drone Volt : léger recul de l'activité en début d'année

(AOF) - Drone Volt a vu ses revenus reculer de 3% à 1,745 million d'euros au premier trimestre. Le chiffre d'affaires des activités à forte valeur ajoutée (Drone Volt Factory, Services & Academy) est ressorti à 789 0000 euros, stable sur un an. La marge brute des activités à forte valeur ajoutée ressort à 507 000 au premier trimestre 2022, en légère hausse de 1% sur un an. Ainsi, le taux de marge brute de ces activités s'élève à 64%, très proche de son niveau record grâce à une forte activité des services et de formations.

Le taux de marge brute consolidée est ressorti à 36% au premier trimestre 2022 contre 39 % un an plus tôt.

" Malgré le léger repli de notre activité sur ce premier trimestre, nous avons réussi à maintenir un niveau de rentabilité opérationnelle solide grâce à nos activités à forte valeur ajoutée et anticipons de renouer avec une bonne dynamique commerciale sur la suite de l'année. " déclare Marc Courcelle, Directeur Général de Drone Volt.

Pour la suite de l'exercice 2022, Drone Volt anticipe une activité commerciale soutenue, avec des négociations en cours portant sur de nouvelles commandes significatives.

Par ailleurs, l'activité sur la suite de l'exercice sera également portée par la poursuite de l'exécution du contrat de distribution de drones au client d'Europe centrale signé en décembre 2021. Pour rappel, ce contrat prévoit la distribution de 275 drones Hercules 20 Spray sur 3 ans. À ce jour, 8 ont déjà été livrés, en ligne avec le calendrier prévu.

Enfin, le groupe précise qu'il continue d'étudier des opportunités d'acquisitions pour renforcer ses technologies et ses activités.

