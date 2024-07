Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Drone Volt: le titre grimpe après une commande record information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 12:16









(CercleFinance.com) - L'action Drone Volt monte ce lundi à la Bourse de Paris suite à l'annonce par le groupe français d'une commande ferme record de plus de 40 appareils.



Vers 12h00, le titre prenait 12,5%, signant l'une des meilleures performances du marché parisien, contre un gain moyen de 0,6% pour l'indice CAC Mid & Small.



Dans un communiqué, le constructeur de drones civils professionnels précise que le contrat porte sur son 'best-seller', l'Hercules 20, un gros porteur choisi par nouveau client européen dont le nom n'est pas dévoilé.



Ces drones - qui seront livrés au cours du second semestre 2024 - doivent être essentiellement utilisés pour des missions d'inspection.



Drone Volt souligne que cette commande contribuera sensiblement à l'amélioration de sa marge brute, son objectif prioritaire après une progression de 213% au premier semestre.



Avant remise commerciale, la commande devrait représenter selon les estimations des analystes d'Invest Securities plus de 800.000 euros de chiffre d'affaires et plus de 400.000 euros en termes de marge brute.



'De quoi conforter nos attentes 2024 qui intègrent un CA de 20,4 millions d'euros (-15%) et une marge brute de 4,45 millions d'euros (+21%)', souligne la société de Bourse.



De son côté, Drone Volt affirme qu'il 'ne compte pas en rester là' et qu'il prévoit d'autres commandes dans les semaines qui viennent dans la foulée du récent salon Eurosatory consacré aux métiers de la défense et de la sécurité.





