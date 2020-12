Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Drone Volt : 'large succès' de l'augmentation de capital Cercle Finance • 02/12/2020 à 10:02









(CercleFinance.com) - Drone Volt annonce le 'large succès' de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant de 4,1 millions d'euros (dont l'intégralité a été libérée par versements en espèces) après exercice total de la clause d'extension. Les fonds levés (3,9 millions d'euros nets de frais) seront dédiés, d'une part, au renforcement de la structure financière du groupe pour mener à bien son plan de développement, et, d'autre part, au financement du déploiement de ses solutions à l'international, grâce notamment au contrat de licence signé avec Aquiline Drones en octobre 2020. À ce titre, la société anticipe un potentiel décalage de quelques mois dans la montée en puissance de la production de son partenaire du fait des contraintes liées à la crise sanitaire et qui empêchent les équipes de Drone Volt de se rendre à l'usine de Hartford, aux États-Unis. Cette levée de fonds a permis en outre aux actionnaires du groupe de participer à l'opération dans les mêmes conditions de prix que celles retenues pour le prochain échange de participations (jusqu'à 10% du capital post opération) entre Drone Volt et Aquiline Drones.

Valeurs associées DRONE VOLT Euronext Paris -13.01%