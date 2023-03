Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Drone Volt: lancement d'une levée de fonds information fournie par Cercle Finance • 29/03/2023 à 11:08









(CercleFinance.com) - Drone Volt annonce le lancement d'une levée de fonds d'au moins trois millions d'euros s'adressant aux investisseurs institutionnels et aux particuliers (via la plateforme PrimaryBid) afin de soutenir son plan de croissance.



Le prix d'émission des actions offertes est fixé à 0,02 euro par action nouvelle, représentant une décote de 32,4% par rapport au cours de clôture de l'action du 28 mars. L'opération a débuté immédiatement ce mardi.



Dans l'hypothèse d'une émission d'actions nouvelles pour un montant total de trois millions d'euros, un actionnaire détenant 1% du capital du constructeur de drones civils avant l'opération en détiendra 0,85% à l'issue de l'opération.





