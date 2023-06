Drone Volt lance une augmentation de capital

(AOF) - Drone Volt a annoncé le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant d'environ 4,9 millions d’euros pouvant être porté à 5,6 millions d’euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. Le prix de souscription a été fixé à 0,011 euro par action, soit une décote faciale de 42,4% par rapport au cours de clôture de l'action Drone Volt le 1er juin 2023 (0,0191 euro) et une décote de 34,5% par rapport à la valeur théorique de l'action Drone Volt ex-droit.

1 action donne droit à 1 DPS et 5 DPS donneront droit de souscrire à 2 actions nouvelles.

Drone Volt précise que l'augmentation de capital est sécurisée par des engagements de souscription à titre libre à hauteur de 77% de l'opération.

La période de souscription court du 8 juin 2023 au 19 juin 2023.

" Dans le prolongement de l'augmentation de capital réalisée en mars dernier, les fonds levés dans le cadre de l'offre globale permettront à Drone Volt de renforcer son bilan et de se doter des ressources financières nécessaires pour répondre dans les meilleures conditions possibles à la forte traction du marché ", a expliqué la société.

Cette offre ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF.

