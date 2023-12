Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Drone Volt: la filiale Drone Volt Expert est déjà rentable information fournie par Cercle Finance • 13/12/2023 à 11:53









(CercleFinance.com) - Drone Volt a annoncé mercredi que sa division nouvellement créée, Drone Volt Expert, était devenue rentable en novembre, dès son quatrième mois d'activité.



La filiale, qui a récemment remporté deux appels d'offres majeurs pour des missions d'inspection, a mené à ce jour quelque 400 missions pour un effectif d'une quinzaine de personnes.



L'entité est dédiée à la prestation de services dans les domaines de la surveillance, de l'inspection, de l'acquisition et du traitement de données par drones.



Elle ambitionne maintenant d'accélérer son développement dans le

domaine aéromaritime, via des missions offshores



A titre d'indication, le marché du drone civil professionnel décolle dans de nombreux secteurs, avec des prévisions de croissance allant de 10% à 20% par an à horizon 2027.



Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities disent désormais tabler sur un chiffre d'affaires de l'ordre de 500.000 euros en 2023 pour Drone Volt Expert, à comparer avec un C.A. total de 22,9 millions d'euros pour le groupe, puis d'un million d'euros en 2024.



Ces annonces permettaient au titre Drone Volt de rebondir de plus de 5% mercredi matin, moins d'une semaine après un avertissement sur les ventes pour 2023 qui n'avait pas eu beaucoup d'impact en Bourse.





Valeurs associées DRONE VOLT BS26 Euronext Paris 0.00%