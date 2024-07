Drone Volt, Eurofins, Ipsen : les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Ateme

Le spécialiste de la diffusion vidéo diffusera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Drone Volt

Drone Volt,constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant d'environ 2,3 millions d'euros pouvant être porté à 2,6 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. "Les fonds propres additionnels sont de nature à rassurer les grands donneurs d'ordres et la trésorerie supplémentaire permettra de couvrir les besoins en fonds de roulement liés à la croissance vertueuse", indique un communiqué.

Ekinops

Le spécialiste des solutions de transport optique et d'accès au réseau dévoilera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Eurofins

Eurofins Scientific a déclaré jeudi qu'il envisageait de présenter aux investisseurs davantage d'informations sur son programme immobilier, qui a été contesté par le vendeur à découvert Muddy Waters le mois dernier. Par ailleurs, le groupe a précisé qu' à l'avenir, "Eurofins continuera d'écouter les requêtes sérieuses d'investisseurs légitimes et d'autres parties prenantes, mais n'a pas l'intention de consacrer davantage de ressources pour répondre à des allégations non pertinentes, biaisées et/ou infondées", indique un communiqué.

Gaussin

Gaussin, spécialiste des solutions de transport et de logistique innovantes, annonce une offre de reprise des actifs et de l'activité de sa filiale Metalliance par la société CORAIL-SM pour 1 million d'euros. Cette offre intervient dans le cadre du redressement judiciaire de Metalliance et de la publication d'une recherche de candidats repreneurs en plan de cession. Les actionnaires du repreneur seraient Coral Reef Capital et Sandton Capital Partners sous réserve d'accord restant à finaliser.

Hunyvers

Hunyvers, spécialiste de la distribution de véhicules de loisirs, annonce des ventes en hausse de 16,8% sur les neuf premiers mois de 2024, à 91,2 millions d'euros, intégrant une accélération au troisième trimestre (+21,5%). À périmètre constant, les ventes progressent de 0,9%: les véhicules de loisirs (VDL) sont en croissance organique de 1,3%, tandis que le nautisme est en baisse (-14,5%). Le groupe évoque une nouvelle acquisition en cours dans le nautisme, qui porterait la contribution de ce pôle à plus de 20% du chiffre d'affaires.

Ipsen

Ipsen a annoncé ce jeudi avoir acquis les droits de développement, de fabrication et de commercialisation d'un médicament anticancéreux auprès de Foreseen Biotechnology, pour un montant pouvant aller jusqu'à 1,03 milliard de dollars (environ 950 millions d'euros). "Ipsen et Foreseen Biotechnology ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de licence mondial exclusif pour FS001, un conjugué anticorps-médicament (antibody-drug conjugate, ADC) potentiellement premier de sa classe thérapeutique", indique un communiqué commun.

LDLC

Le groupe LDLC annonce avoir finalisé l'acquisition du fonds de commerce de la société Rue du Commerce, après la réalisation des opérations et des conditions suspensives (dont l'obtention de l'accord de l'autorité de la concurrence) prévues aux accords intervenus avec la société Rue du Commerce et conformément au calendrier annoncé. Le prix d'acquisition du fonds de commerce s'élève à 6 millions d'euros et a été entièrement financé par voie d'endettement bancaire.

Kaufman et Broad

Le promoteur immobilier livrera ses résultats du premier semestre.

SMTPC

La Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage communiquera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

TF1

Le groupe TF1 annonce accueillir au sein de sa plateforme TF1+ les offres audiovisuelles de ces trois acteurs : L'Equipe, Le Figaro et Deezer. "Ces premiers accords marquent une nouvelle étape du déploiement de la stratégie d'accélération digitale du groupe TF1 avec l'agrégation de contenus tiers, attractifs et complémentaires", indique la filiale de Bouygues dans un communiqué. TF1+ a été lancée le 8 janvier dernier et "s'est installée en quelques mois comme la première plateforme de streaming gratuite française".

Thermador

L'entreprise spécialisée notamment dans les accessoires pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire rendra compte de son chiffre d'affaires du premier semestre.

Visiativ

Visiativ, spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, annonce l'ouverture de l'offre publique d'achat sur ses actions initiée par Alliativ, actionnaire de contrôle de Visiativ (46,50% du capital et 59,80% des droits de vote de Visiativ). Pour rappel, le 11 juin 2024, le Groupe SNEF, groupe français d'ingénierie dans les domaines de l'énergie, de la mécanique et du numérique, a acquis une participation majoritaire (75,72%) du capital d'Alliativ.