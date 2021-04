Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Drone Volt : enregistre une commande record de 600 drones Cercle Finance • 21/04/2021 à 18:31









(CercleFinance.com) - Drone Volt annonce avoir enregistré une commande record de 600 drones Hercules 2 de la part de son partenaire américain, Aquiline Drones. Une moitié sera assemblée dans la Factory de Drone Volt à Paris, l'autre sur le site industriel d'Aquiline Drones aux Etats-Unis. A elle seule, cette commande représente plus de 10 fois le volume de drones fabriqués par Drone Volt lors de tout l'exercice 2020. Les livraisons démarreront au deuxième trimestre de l'année 2021 et monteront progressivement en puissance jusqu'à la fin de l'année, indique l'entreprise. Les revenus liés à cette commande, soit près de 3 millions de dollars, viendront s'ajouter aux redevances que perçoit Drone Volt de la part d'Aquiline Drone dans le cadre du contrat de licence conclu entre les deux sociétés en octobre 2020. En 2021, ce contrat doit générer un minimum garanti de 1,5 million de dollars, assure Drone Volt.

Valeurs associées DRONE VOLT Euronext Paris -1.01%