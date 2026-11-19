Le groupe indique aborder la fin de l'exercice 2026 avec confiance, porté par la montée en puissance de ses activités à forte valeur ajoutée et de nouvelles commandes de drones propriétaires.

Sur les 9 premiers mois de l'année, Le constructeur de drones civils professionnels a enregistré une progression de 41% de sa marge brute, à 3,6 millions d'euros, avec une accélération de 52% au troisième trimestre. Les activités à forte marge représentent désormais 73% des facturations du groupe, contre 54% un an plus tôt.

Sur le plan commercial, Drone Volt annonce des commandes de 15 drones Heliplane et de cinq drones Kobra, dont les livraisons sont prévues au premier semestre 2027.

Son nouvel Hercules 100, capable de transporter jusqu'à 100 kg de charge utile, suscite également de premières marques d'intérêt, sans commande ferme à ce stade. Parallèlement, le groupe poursuit le développement international de ses services, notamment dans la maintenance des réseaux électriques à très haute tension.

Pour 2027, Drone Volt mise également sur les retombées de son partenariat avec Tonner Drones et sur les premières livraisons liées à la commande de Sol.One, représentant un minimum de 50 millions d'euros sur cinq ans.

Ces perspectives confortent la stratégie de recentrage du groupe sur les technologies propriétaires et les prestations à plus forte valeur ajoutée.