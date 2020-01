Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Drone Volt : émission d'obligations non convertibles Cercle Finance • 10/01/2020 à 08:38









(CercleFinance.com) - Drone Volt annonce la mise en place d'un nouveau financement de 1,7 million d'euros, prenant la forme d'une émission d'obligations non convertibles. D'une maturité de 24 mois, elles portent un intérêt de 12% et son amortissables mensuellement. Le fournisseur de drones civils professionnels souligne qu'il réussit, pour la première fois, à mobiliser un financement sans option de conversion en capital. Il devrait lui permettre de limiter l'utilisation de sa ligne de financement en obligations convertibles.

Valeurs associées DRONE VOLT Euronext Paris +10.27%