DRONE VOLT : DRONE VOLT confirme une fin d'année 2026 dynamique et aborde 2027 avec confiance

Villepinte, le 19 novembre 2026

DRONE VOLT, constructeur français de drones professionnels et acteur des solutions et services par drone, confirme la dynamique de ses activités à forte valeur ajoutée. Après avoir connu une progression importante de sa marge brute sur les 9 premiers mois de l'exercice (+41%), le Groupe a enregistré ces dernières semaines de nouvelles commandes de drones propriétaires et affiche une activité soutenue à l'international, en particulier dans les services, lui permettant d'aborder avec confiance la fin de l'exercice. Enfin, le Groupe annonce disposer d'une bonne visibilité commerciale pour l'année 2027.

Une croissance soutenue et des marges en forte progression

Les performances enregistrées par DRONE VOLT depuis le début de l'exercice confirment le succès de la transformation du modèle économique du Groupe vers les technologies propriétaires et les prestations de services à forte valeur ajoutée.

Ainsi, sur les 9 premiers mois de l'année 2026, la marge brute a progressé de +41% par rapport à l'exercice précédent, atteignant 3,6 millions d'euros. Le 3 ème trimestre a confirmé cette dynamique vertueuse, avec une marge brute en hausse de +52% et des activités à forte marge (DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY) représentant désormais 73% des facturations du Groupe (54% il y a un an).

DRONE VOLT s'attend à renforcer encore sa trajectoire dans les activités à forte valeur ajoutée dans les prochains mois en s'appuyant sur une demande importante tant pour ses drones propriétaires que pour ses prestations de service.

Des commandes de drones propriétaires qui renforcent la visibilité pour 2027

DRONE VOLT a enregistré ces dernières semaines plusieurs commandes significatives et marques d'intérêt qui renforcent sa visibilité pour l'exercice à venir :

Une commande de 15 drones HELIPLANE [1] , drones VTOL de longue endurance destinés notamment aux missions de surveillance, de sécurité et d'inspection. Les livraisons sont programmées au premier trimestre 2027 ;

, drones VTOL de longue endurance destinés notamment aux missions de surveillance, de sécurité et d'inspection. Les livraisons sont programmées au premier trimestre 2027 ; Une commande de 5 drones KOBRA , avec des livraisons prévues au deuxième trimestre 2027. Cette avancée confirme l'intérêt pour cette plateforme professionnelle destinée aux missions exigeantes de sécurité et de défense ;

, avec des livraisons prévues au deuxième trimestre 2027. Cette avancée confirme l'intérêt pour cette plateforme professionnelle destinée aux missions exigeantes de sécurité et de défense ; Des marques d'intérêt pour le nouvel HERCULES 100 , présenté en octobre 2026 et capable de transporter jusqu'à 100 kg de charge utile pendant 30 minutes, qui suscite un intérêt commercial à la suite de ses démonstrations. Ces marques d'intérêt ouvrent des perspectives sur les marchés de la logistique industrielle, de la sécurité civile et de la défense, sans constituer à ce stade des commandes fermes.

Powerline : une activité en pleine expansion à l'international

L'activité Powerline (DRONE VOLT SERVICES), dédiée aux opérations sur les réseaux électriques à très haute tension, poursuit sa montée en puissance en mobilisant la technologie LINEDRONE , tant en France (notamment en Nouvelle-Calédonie) qu'à l'international (Royaume-Uni, Canada et États-Unis).

Ces missions illustrent le développement international de l'offre Drone as a Service (DaaS) , permettant des interventions techniques sur les infrastructures électriques tout en renforçant la sécurité des opérateurs et en limitant l'impact environnemental des opérations.

Cette dynamique conforte le positionnement de DRONE VOLT sur le marché de la maintenance spécialisée des réseaux électriques.

DRONE VOLT ACADEMY : un développement auprès des grands comptes

DRONE VOLT ACADEMY, qui regroupe les activités de formation des télépilotes professionnels auprès de clients grands comptes, connaît également une croissance significative, notamment dans les secteurs industriels et énergétiques.

L'intégration croissante des drones dans les activités courantes effectuées par les entreprises génère de nouveaux besoins de formation et de qualification, offrant à DRONE VOLT des opportunités de développement et de fidélisation de ses clients.

Parallèlement, DRONE VOLT Expert poursuit le développement de ses prestations d'inspection, de cartographie et de traitement de données, renforçant la complémentarité des activités de services du Groupe .

Une visibilité commerciale renforcée pour l'exercice 2027

En intégrant également les effets attendus du partenariat avec Tonner Drones portant sur la valorisation des actifs et technologies d'Azur Drones ainsi que les premières livraisons de la commande record de Sol.One (un minimum de 50 millions d'euros sur 5 ans), DRONE VOLT aborde 2027 avec confiance et forte de plusieurs relais de croissance significatifs dans les activités à forte valeur ajoutée.

Marc COURCELLE, Directeur Général de DRONE VOLT, déclare : « La forte progression de nos marges sur les 9 premiers mois de l'exercice confirme la pertinence de notre stratégie de développement des technologies propriétaires et des services à forte valeur ajoutée.

Dans la continuité d'un 3 ème trimestre très dynamique, marqué en particulier par les accords avec Tonner Drones et Sol.One, nous enregistrons en cette fin d'année des avancées commerciales concrètes, avec plusieurs commandes significatives pour nos drones HELIPLANE ET KOBRA ainsi que des marques d'intérêt pour notre nouvel HERCULES 100.

Nous abordons 2027 avec une visibilité commerciale renforcée et l'ambition de poursuivre notre trajectoire. »

Prochain communiqué : chiffre d'affaires annuel 2026, le 13 janvier 2027.

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À propos de DRONE VOLT

DRONE VOLT est un constructeur français de drones professionnels et un acteur des solutions et services par drone. Implanté en France, au Canada et au Danemark, le Groupe développe des technologies et des prestations destinées aux marchés de l'industrie, de l'énergie, des infrastructures, de la sécurité et de la défense.

Son modèle repose sur la complémentarité entre les drones propriétaires, les prestations Drone as a Service (DaaS) et la formation professionnelle.

DRONE VOLT est labellisée « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est cotée sur Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémonique : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Éligible PEA, PEA-PME

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[1] https://www.dronevolt.com/en/expert-solutions/heliplane/