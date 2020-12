DRONE VOLT : deuxième PGE

AOF - EN SAVOIR PLUS

Ces derniers mois, Drone Volt a ainsi consolidé sa structure financière, par l'obtention de prêts bancaires, par l'allongement de la maturité de ses dettes obligataires, et par le renforcement de ses fonds propres.

(AOF) - Drone Volt a obtenu un second Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 500 000 euros, après celui d'un même montant obtenu en avril dernier. Dans le cadre des mesures gouvernementales de soutien aux entreprises pendant la crise sanitaire, le groupe a sollicité une nouvelle fois son principal partenaire bancaire pour obtenir ce prêt qui offre des conditions particulièrement avantageuses.

