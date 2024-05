Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Drone Volt: demande en forte croissance pour son best-seller information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 12:30









(CercleFinance.com) - Drone Volt a annoncé lundi constater une forte croissance de la demande pour le 'Hercules 20', son drone d'emport de charges lourdes, des propos positifs qui portait son cours à la Bourse à Paris.



Le constructeur souligne que ce gros-porteur est actuellement son 'best-seller' aux Etats-Unis, où il a été son appareil le plus vendu au premier trimestre avec près de 70% des volumes.



Le drone, qui est aujourd'hui utilisé par la ville de Washington pour effacer les graffitis, embarque un nettoyeur haute pression à 250 barres et affiche une capacité de charge utile de 15 kg pour une durée de vol allant de 15 à 40 minutes selon le poids transporté.



D'après Drone Volt, sa configuration le rend utile pour des missions comme le dégivrage de ligne électrique, le nettoyage d'immeubles, le transport de matériel.



Son utilisation pour le nettoyage de façades permet d'éviter d'installer des échafaudages très coûteux, dangereux et polluants.



Le groupe - qui se dit doté d'une capacité de production importante en vue de lui permettre de répondre aux commandes à venir - confirme ainsi être entré dans un cycle 'vertueux' d'amélioration des marges, tel qu'il l'a annoncé en début d'année.



Suite à ces commentaires, l'action Drone Volt progressait de quasiment 4% lundi à la Bourse de Paris.





