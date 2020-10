Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Drone Volt : décès du PDG, modification de la gouvernance Cercle Finance • 19/10/2020 à 07:08









(CercleFinance.com) - Drone Volt fait part avec tristesse du décès de son PDG Olivier Gualdoni, le samedi 17 octobre, amenant son conseil d'administration, réuni en urgence dimanche, a décidé de modifier la gouvernance du constructeur de drones civils professionnels. Le conseil a ainsi coopté Dimitri Batsis, fondateur de Drone Volt et actionnaire historique depuis 2012, en qualité d'administrateur et l'a nommé président du conseil d'administration, un poste qu'il avait confié à Olivier Gualdoni quelques années plus tôt. Lors de la même séance, le conseil a décidé à l'unanimité de dissocier les fonctions de président et de directeur général et a nommé Marc Courcelle, jusqu'alors directeur de la production de Drone Volt comme directeur général.

