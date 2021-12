Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Drone Volt : contrat de distribution de 275 drones Hercules information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 18:12









(CercleFinance.com) - Drone Volt annonce la signature d'un nouveau contrat portant sur la distribution de 275 drones Hercules 20 Spray à ' un acteur industriel de premier plan situé en Europe centrale '. L'accord prévoit une fourniture étirée sur trois ans qui pourrait générer jusqu'à 5 millions d'euros de revenus sur la base du prix catalogue de la solution, assure Drone Volt. Cinquante appareils devraient être livrés lors des 12 premiers mois de contrat. La société précise par ailleurs étudier avec son nouveau partenaire la possibilité de mettre en place un accord de licence portant sur la production du drone Hercules 20 Spray par cet industriel qui dispose déjà d'une ligne d'assemblage de drones.

Valeurs associées DRONE VOLT Euronext Paris -4.96%