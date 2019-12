DRONE VOLT : commande pour Altura Zenith

(AOF) - Drone Volt annonce une nouvelle commande en Europe. La filiale belge du groupe a été retenue pour une solution reposant sur un Altura Zenith équipé d'un système de très haute technologie. Avec sa capacité d'emport de 3 kg, ce drone « tout carbone » est le plus rapide de la gamme Drone Volt. L'expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels précise que cette première commande, proche 100 000 euros, pourrait être suivie d'une seconde identique début 2020.

