Drone Volt: commande ferme pour deux drones Heliplane

(CercleFinance.com) - Drone Volt fait part d'une première commande ferme de la part d'une armée européenne pour deux appareils Heliplane, commande qui pourrait être suivie d'une nouvelle pour des exemplaires supplémentaires à moyen terme.



Drone VTOL (Vertical Take-Off and Landing), doté d'une aile fixe, l'Heliplane décolle et atterrit verticalement mais vole comme un avion, ce qui lui autorise des missions d'inspection et de surveillance de plusieurs heures sur de très longues distances.



Disponible en trois versions (2,4 m ou 3,4 m ou 4,10 m d'envergure), ce drone peut transporter jusqu'à 10 kg de charge utile, avec une endurance possible maximale de 220 km et un retour vidéo jusqu'à 80 km.





