DRONE VOLT : commande en Suède dans l'inspection des lignes électriques

(AOF) - Drone Volt a annoncé une nouvelle commande dans l'inspection des lignes électriques en Suède. La commande provient d'une importante société de services spécialisée dans l'inspection de lignes électriques et de télécommunication. L'expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels précise que cette première commande avoisine les 100 000 euros et pourrait être suivie d'autres plus substantielles.

La solution retenue par ce nouveau client se compose d'un drone Altura Zenith équipé d'une caméra de très haute technologie qui permet d'évaluer les pertes de courant sur un câble électrique.