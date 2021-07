Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Drone Volt : 'bonne dynamique commerciale' au 1er semestre Cercle Finance • 14/07/2021 à 08:18









(CercleFinance.com) - Drone Volt revendique une bonne dynamique commerciale sur le premier semestre avec une hausse de +86% du chiffre d'affaires, à 3,6 millions d'euros, ainsi qu'un taux de marge brute amélioré de 10 points à 39%, porté par les activités à forte valeur ajoutée. Aussi, la société annonce une amélioration sensible de ses résultats du premier semestre 2021, intégrant notamment une plus-value nette de près de six millions d'euros dans le cadre de la cession de 50% du capital de sa filiale Aerialtronics. Drone Volt anticipe la poursuite de cette bonne tendance avec une croissance du chiffre d'affaires qui devrait se poursuivre au troisième trimestre 2021. Enfin, ayant réussi à se doter d'un bilan très solide, il pourrait étudier des opportunités d'acquisitions.

