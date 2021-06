Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Drone Volt : bientôt des de drones propulsés à l'hydrogène Cercle Finance • 18/06/2021 à 10:21









(CercleFinance.com) - Drone Volt a annoncé hier soir la signature d'un partenariat industriel en vue du lancement de drones propulsés à l'hydrogène. L'accord conclu avec le bureau d'études lyonnais Roth2, spécialisé dans la production d'accus en acier à haute pression, vise à offrir des motorisations à hydrogène pour ses drones Hercules 10 et 20. Le constructeur aéronautique, qui fabrique des drones civils, explique que l'idée consiste aussi à déployer des stations de rechargement permettant de ravitailler les drones en hydrogène à haute pression. Les drones ainsi motorisés pourront voler au moins deux fois plus longtemps pour une même capacité d'emport et sur des distances plus longues, souligne Drone Volt.

