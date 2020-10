DRONE VOLT annonce le décès de son PDG

(AOF) - Drone Volt a annoncé le décès d'Olivier Gualdoni, PDG du Groupe, survenu brutalement le samedi 17 octobre 2020. Le Conseil d'Administration a coopté Dimitri Batsis, fondateur du groupe et actionnaire historique depuis 2012, en qualité d'administrateur de la société en remplacement d'Olivier et l'a nommé Président du Conseil d'administration, un poste qu'il avait confié à Oliver Gualdoni quelques années plus tôt.

Lors de la même séance, le Conseil a décidé à l'unanimité de dissocier les fonctions de Président et de Directeur Général et a nommé Marc Courcelle, jusqu'alors Directeur de la Production de Drone Volt, en qui Olivier avait toute confiance, comme Directeur Général.

AOF - EN SAVOIR PLUS