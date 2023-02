Drone Volt annonce la signature d'une commande de plus de 20 millions d'euros

(AOF) - Drone Volt, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce la plus grosse commande de son histoire. Il a signé une commande de plus de 20 millions d'euros. Sa livraison et sa facturation devraient intervenir au cours du premier semestre 2023. Le groupe enregistre ainsi une nouvelle accélération de son activité après un second semestre 2022 particulièrement significatif. Cette annonce fait écho aux annonces récentes du groupe sur les négociations en cours, qui lui ont permis d'afficher sa confiance pour l'année 2023.

" Cette commande lance parfaitement l'année 2023 et constitue une source de motivation pour nos équipes. " déclare Marc Courcelle, Directeur général de Drone Volt. " Nous poursuivons d'autres négociations sur toutes nos activités qui devraient aboutir dans les mois à venir. ".

