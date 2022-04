Drone Volt : AGE convoquée le 10 mai

(AOF) - Les actionnaires de Drone Volt, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, sont conviés en Assemblée générale extraordinaire le mardi 10 mai 2022 à 11h00. Elle aura pour principal ordre du jour la délégation de pouvoirs au Conseil d'administration pour décider du regroupement des actions de la société. Pour information, l'Assemblée générale extraordinaire ne pourra valablement se tenir sur première convocation qu'après l'atteinte d'un quorum de 25%.

