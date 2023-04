Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Drone Volt: acquisition des actifs de Lorenz Technology information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 18:25

(CercleFinance.com) - Drone Volt annonce l'acquisition des actifs de Lorenz Technology ApS, société danoise spécialisée dans les solutions d'inspection et de surveillance par drone.



Selon Drone Volt, cette opération lui permettra d'élargir son portefeuille de solutions basées sur les drones et de renforcer sa position sur le marché mondial.



L'acquisition devrait aussi permettre à Drone Volt d'offrir des solutions de drones de bout en bout, combinant matériel et logiciel, et ainsi d'être un guichet unique afin de toujours mieux répondre aux besoins des clients.



'L'expertise de Lorenz Technology en matière de développement de logiciels et d'automatisation viendra compléter les capacités matérielles de Drone Volt, créant ainsi une offre plus complète pour les clients du monde entier', souligne la société