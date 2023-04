Drone Volt acquiert les actifs de Lorenz Technology

(AOF) - Drone Volt, constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle, annonce l'acquisition des actifs de Lorenz Technology ApS. Il s'agit d'une société danoise spécialisée dans les solutions d'inspection et de surveillance par drone. L'acquisition permettra à Drone Volt d'élargir son portefeuille de solutions basées sur les drones et de renforcer sa position sur le marché mondial. Cela permettra à Drone Volt de poursuivre son déploiement sur le marché européen.

Lorenz Technology est basée au Danemark, un pays où l'industrie des drones est florissante et où l'environnement réglementaire est favorable.

Avec cette acquisition, Drone Volt aura accès à la base de clients et aux partenariats établis de Lorenz Technology et pourra étendre les offres issues du savoir-faire de Lorenz Technology à son portefeuille de clients.

