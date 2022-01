Drone Volt acquiert la société néerlandaise Skytools

(AOF) - Après avoir annoncé le 8 décembre 2021 la signature d'une lettre d'intention (LOI) visant à acquérir un acteur de la distribution et des services par drones aux Pays-Bas, Drone Volt annonce ce mardi l'acquisition de Skytools. Si le montant de la transaction reste confidentiel, l'expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels précise qu'elle sera réglée intégralement en numéraire.

Skytools réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1 million d'euros par an dans la distribution de drones, la maintenance, la formation et la prestation de services. Drone Volt compte multiplier les synergies avec Aerialtronics et les autres filiales du groupe pour accélérer son activité aux Pays-Bas et en Europe du Nord.

" Cette acquisition complète notre offre aux Pays-Bas et en Europe du Nord. Elle nous permet d'accueillir des personnes expérimentées dans la distribution de drones et les services, et de nouveaux clients à qui nous allons pouvoir proposer l'intégralité de notre catalogue. " a déclaré Marc Courcelle, Directeur général de Drone Volt. " Fort du succès du rachat et de l'intégration d'Aerialtronics, nous sommes convaincus de notre capacité à multiplier les synergies au sein du Groupe pour accélérer la croissance et la rentabilité de nos activités. "

