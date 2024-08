Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Drone Volt: accélère les livraisons du modèle Hercules 20 information fournie par Cercle Finance • 22/08/2024 à 18:16









(CercleFinance.com) - Drone Volt annonce l'accélération des livraisons de son modèle Hercules 20 à la suite d'une commande 'record' de plus de 40 unités reçue début juillet.



Grâce à une gestion efficace des approvisionnements, les premières livraisons seront effectuées avant fin août, indique la société.



En réponse à une demande croissante pour ses versions ' Spray ', le groupe a aussi été contacté par un grand groupe international pour des missions de nettoyage.



Drone Volt précise que son Hercules 20 n'engendre plus de coûts de développement et continue de générer des commandes après des démonstrations régulières.



Pour le troisième trimestre 2024, Drone Volt prévoit de livrer une trentaine d'unités, comparé à 26 pour le premier semestre 2024.





Valeurs associées DRONE VOLT 0,00 EUR Euronext Paris -6,12%