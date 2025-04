Droits de douane: les Bourses mondiales reprennent leur souffle, espèrent des négociations

Un panneau affichant les cotations de la Bourse de Tokyo le 8 avril 2025 ( AFP / Kazuhiro NOGI )

Malgré le risque d'escalade entre les Etats-Unis et la Chine, les marchés mondiaux reprennent leur souffle mardi après avoir lourdement chuté en raison des droits de douane imposés au reste du monde par Donald Trump, espérant des négociations entre Washington et ses partenaires commerciaux.

A la veille de l'entrée en vigueur de nouvelles taxes américaines sur les importations chinoises et européennes, le Dow Jones grimpait de 3,6% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 3,8% aux alentours de 14H05 GMT.

Les marchés européens sont également dans le vert, avec des hausses de plus de 3% pour les indices vedette à Paris, Londres et Francfort au même moment.

C'est une séance de répit pour les investisseurs, alors que des milliers de milliards de dollars sont partis en fumée — 5.000 milliards pour le seul indice de référence américain S&P 500 — depuis mercredi dernier, jour de l'annonce par le président américain de droits de douane punitifs pour les importations de la plupart des pays dans le monde.

Estimant que les Etats-Unis sont "pillés" par leurs partenaires commerciaux, Donald Trump impose depuis samedi un taux additionnel de 10% sur tous les produits importés aux États-Unis, avec quelques exceptions comme l'or et l'énergie.

Ce taux doit être relevé dès mercredi pour plusieurs dizaines de partenaires commerciaux majeurs, notamment l'UE (à 20%) et le Vietnam (à 46%).

- Négociations -

L'administration américaine assure néanmoins rester ouverte à la négociation, ce qui alimente ce répit boursier.

Donald Trump a affirmé mardi avoir eu une "très bonne conversation" avec le Premier ministre et président sud-coréen par intérim Han Duck-soo, portant notamment sur le déficit commercial des Etats-Unis avec son pays, selon un message publié sur la plateforme Truth Social.

"Les instructions du président pour nous tous ont été très claires: nous devons donner la priorité à nos alliés et à nos partenaires commerciaux dès maintenant", a commenté le principal conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, sur Fox News, mardi.

Le président décidera "quand et si nous devons parler avec la Chine, mais pour l'instant, nous avons reçu l'instruction de donner la priorité à nos alliés et à nos partenaires commerciaux comme le Japon, la Corée et d'autres", a-t-il poursuivi.

Le ministre américain des Finances Scott Bessent avait, lui, indiqué sur Fox News que "peut-être près de 70 pays" auraient déjà contacté l'administration américaine pour discuter.

- Risques d'escalade -

Les risques d'escalade dans la guerre commerciale entre les deux premières puissances commerciales mondiales ne sont pas écartés pour autant. Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier, Donald Trump a déjà frappé les produits chinois d'une surtaxe de 20%. Avec les 34% annoncés la semaine dernière, elle doit atteindre 54% à partir de ce mercredi.

Le président républicain a en outre brandi la menace d'imposer dès ce mercredi des taxes additionnelles à hauteur de 50% sur les importations chinoises, si Pékin ne renonce pas à appliquer des droits de douane supplémentaires de 34% sur les produits américains, décidés comme mesure de rétorsion, à compter de jeudi 10 avril.

"La Chine n'acceptera jamais cela", a répondu mardi un porte-parole du ministère chinois du Commerce. "Si les Etats-Unis persistent dans cette voie, la Chine les combattra jusqu'au bout", a-t-il dit.

L'UE prépare sa propre réponse, qui devrait être présentée "en début de semaine prochaine", d'après un porte-parole de la Commission européenne. Mais selon une liste consultée par l'AFP mardi, le bourbon ne sera pas concerné par les droits de douane de 25% que Bruxelles propose d'imposer sur des produits américains.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé à "éviter l'escalade", lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre chinois Li Qiang. Elle a aussi plaidé pour "une résolution négociée de la situation actuelle", a dit l'UE dans un communiqué.

Lors de cet entretien, Li Qiang a affirmé que son pays disposait de suffisamment "d'outils" pour "compenser" les turbulences économiques, selon l'agence officielle Chine nouvelle.

Des voitures électriques BYD et des véhicules d'autres marques destinées à l'exportation attendent dans le port de Taicang à Suzhou, dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, le 7 avril 2025 ( AFP / STR )

D'après les analystes, cette guerre commerciale risque de saper l'économie mondiale, avec des risques d'inflation, de chômage et de baisse de croissance.

Le dirigeant de Hong Kong, John Lee, a d'ailleurs fustigé des droits de douane "irresponsables".

Lawrence Wong, le Premier ministre de Singapour, une place forte financière mondiale, s'est dit mardi "très déçu" par les Etats-Unis.

Le Vietnam cherche, lui, à obtenir un report de l'application des nouveaux tarifs douaniers imposés par Washington et a assuré vouloir acheter davantage de produits américains.