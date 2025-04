Droits de douane: la Bourse de Paris signe sa pire séance depuis 2023

information fournie par Reuters • 03.04.2025 • 18:06 •

EssilorLuxottica SA ESLX.PA : * ET ROGER FEDERER ÉTENDENT LA COLLABORATION MONDIALE EXCLUSIVE ENTRE LA MARQUE RF ET OLIVER PEOPLES POUR DES COLLECTIONS DE LUNETTES * CE PARTENARIAT, À LA CROISÉE DU LUXE ET DE LA PERFORMANCE, EST ÉTENDU JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2027, ... Lire la suite