Droite dans ses bottes, la Banque du Japon fait plier le yen

(AOF) - La Banque du Japon n'a modifié ni sa politique monétaire ultra-accommodante ni sa politique de contrôle de la courbe des taux. Elle a conservé son objectif de taux d’intérêt à court terme à -0,1% alors que les investisseurs anticipent des baisses de taux de la Fed et de la BCE en 2024. Sur le marché des changes, la devise japonaise a nettement reculé contre les autres monnaies. Le dollar gagne ainsi 1% à 144,31 yens. La BoJ a également maintenu son orientation "dovish" selon laquelle elle prendrait "des mesures d'assouplissement supplémentaires si nécessaire".

Le gouverneur de l'institution, Kazuo Ueda, s'est même offert le luxe de réfuter l'idée selon laquelle le calendrier des mesures de politique monétaire au Japon serait influencé par les changements de politique de la Réserve fédérale.

MUFG souligne que cette approche prudente remet en cause sa prévision d'une sortie des taux négatifs en janvier.

"Le maintien de la politique de taux négatifs de la BoJ illustre le pouvoir de la Fed sur les autres banques centrales : plus la Fed sera agressive dans son cycle de baisse de taux, plus le yen s'appréciera et moins il sera nécessaire pour la BoJ de normaliser", explique pourtant CPR AM.

Pour sa part, Commerzbank fait remarquer que les "taux d'inflation au Japon, comme dans beaucoup d'autres pays, diminuent progressivement. Les données de novembre publiées vendredi devraient le confirmer". "Dans ces conditions" poursuit le spécialiste, "à un moment donné, plus personne ne croira vraiment que la BoJ peut sortir de sa politique de taux d'intérêt zéro (ZIRP), mais qu'elle y sera piégée pour toujours".