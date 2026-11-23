Dans un communiqué détaillé publié ce matin, Drax indique que ses résultats de l'exercice 2026 devraient dépasser les attentes du marché grâce à de solides performances en matière de soutien au réseau et de production d'électricité en septembre et octobre. Au 17 novembre 2026, le consensus des analystes pour l'EBITDA ajusté annuel s'élevait ainsi à 721 millions de livres sterling (dans une fourchette comprise entre 710 et 736 MGBP), un niveau que le groupe prévoit désormais de surpasser nettement.

Cette dynamique a permis à la société britannique spécialisée dans les énergies renouvelables d'ajouter environ 50 millions de livres sterling à sa position nette d'électricité vendue à terme pour 2026, tout en tirant des bénéfices supplémentaires de son activité sur le mécanisme d'ajustement (Balancing Mechanism).

Ce succès opérationnel s'appuie sur la nature pilotable du portefeuille du groupe, alliée à ses capacités de négoce et d'optimisation, qui lui ont permis d'opérer avec flexibilité pour répondre aux besoins du réseau électrique et soutenir la sécurité énergétique. Acquis en juillet 2026, le fonds BSIF* affiche également des performances conformes aux attentes. Les prévisions annuelles du groupe restent toutefois soumises au maintien d'une bonne performance opérationnelle.

* BSIF : Bluefield Solar Income Fund. Il s'agit d'un fonds d'investissement britannique spécialisé dans les infrastructures d'énergies renouvelables, et plus particulièrement dans l'acquisition et la gestion d'actifs solaires (ainsi que de stockage d'énergie) au Royaume-Uni.

Sur le plan financier, en 2026, le groupe prévoit un ratio dette nette sur EBITDA ajusté proche de 2 fois, incluant l'acquisition de BSIF, avant de le ramener en dessous de 2 fois d'ici fin 2027.

Saluant ces perspectives favorables, le titre Drax bondit de près de 8% à 881,25 pence à la Bourse de Londres.

Une journée investisseurs placée sous le signe de l'expansion

Au-delà de ces résultats annuels, Drax organise aujourd'hui une journée investisseurs (CMD) à destination des analystes et des investisseurs. Will Gardiner, directeur général, et Frank Lemmink, directeur financier, y présenteront une mise à jour de la stratégie du groupe, de ses plans de croissance et de ses projets de développement.

Vers un portefeuille de production plus vaste et diversifié au Royaume-Uni

Pour soutenir sa croissance, le groupe ambitionne d'accroître ses mégawatts sous gestion et de créer de la valeur en s'appuyant sur un portefeuille vaste et diversifié d'actifs de production, combiné à des capacités différenciées de négoce et d'optimisation.

Drax détient un large éventail d'actifs de production flexibles et renouvelables axés sur le Royaume-Uni, au sein duquel la biomasse demeure un pilier important, bien qu'elle représente désormais une part plus restreinte de l'activité. Entre 2025 et 2026, la capacité sous gestion est passée de 4,0 GW à 6,2 GW grâce aux acquisitions de BSIF et de Flexitricity ainsi qu'à la mise en service de la première de ses trois turbines à gaz à cycle ouvert (OCGT), portant le parc de 4 à plus de 200 actifs de production à travers le Royaume-Uni.

Entre 2026 et 2029, le groupe prévoit d'accroître cette capacité de plus de 20%, passant de 6,2 GW à 7,6 GW, sur la base des engagements d'investissement actuels dans les OCGT, le stockage par batterie (BESS) et le solaire, dont la mise en service est prévue entre 2027 et 2028.

Au-delà de cet objectif de 7,6 GW en 2029, il développe un portefeuille d'opportunités de croissance supplémentaires tout en évaluant des opérations de croissance externe. Drax prévoit de financer ces plans de croissance grâce à la trésorerie générée par ses activités existantes et à la capacité de financement disponible dans le cadre de sa politique d'allocation du capital. Cette dynamique pourrait porter son portefeuille à environ 9 GW en 2031, entraînant une hausse corrélative des bénéfices et des flux de trésorerie disponibles, portée principalement par ses activités Solaire & Eolien et Flexgen.

Relèvement des objectifs financiers à moyen terme

Cette montée en puissance opérationnelle se traduit par des objectifs financiers revus à la hausse. Reflétant la demande croissante d'électricité et de services de soutien au réseau, le groupe vise un EBITDA ajusté compris entre 800 et 900 MGBP en 2029 sur la base de son portefeuille existant et de ses investissements engagés, avant de dépasser 1 MdGBP en 2031 en incluant les investissements supplémentaires dans le solaire, l'éolien et Flexgen. Ces deux estimations d'EBITDA ajusté intègrent les dépenses de développement.

Cela correspond à un taux de croissance annuel composé (TCAC) moyen, non linéaire, supérieur à 12% par an pour l'EBITDA ajusté entre 2027 et 2031, accompagné d'une croissance attendue encore plus rapide du bénéfice par action sur la même période. Drax vise également une croissance durable de son dividende par action supérieure à 10% par an entre 2027 et 2031.

Amélioration de la qualité des résultats

Parallèlement à cette croissance, le profil de risque de l'entreprise évolue. Alors qu'en 2025, plus de 80% de l'EBITDA ajusté du groupe provenait des activités liées à la biomasse, les segments Solaire & Eolien et Flexgen devraient en représenter la majorité d'ici 2029. Drax entend poursuivre cette transition jusqu'en 2031 afin d'obtenir une répartition plus équilibrée de ses revenus, avec une part accrue de revenus sécurisés par contrat et un profil de risque réduit, tout en conservant une exposition au potentiel haussier offert par la volatilité des prix de gros de l'électricité.

Nouvel objectif de levier et allocation du capital

Pour accompagner cette transformation, le groupe adapte sa structure financière. En 2017, il avait fixé un objectif de levier à long terme d'environ 2 fois le ratio dette nette sur EBITDA ajusté, adapté à son modèle de production de marché sur site unique. Disposant aujourd'hui d'un portefeuille multi-sites et multi-technologies générant des résultats de meilleure qualité, Drax vise désormais un levier à long terme d'environ 2,5 fois, contrats de location inclus, à condition que cette dette supplémentaire serve à soutenir la croissance future. Ce niveau reste compatible avec ses notations de crédit actuelles.

Entre 2026 et 2031, le groupe prévoit de générer plus de 3 MdsGBP de flux de trésorerie disponible à partir de son portefeuille existant et de ses investissements engagés. Combiné à à son nouvel objectif d'endettement, le groupe vise une capacité financière supérieure à 3,5 MdsGBP pour soutenir ses investissements et la rémunération de ses actionnaires.

Concrètement, cette enveloppe sera répartie entre croissance et distribution; Le groupe prévoit de reverser environ 800 MGBP à ses actionnaires entre 2026 et 2031 grâce à la poursuite de sa politique de dividende durable et en croissance. En ajoutant les plus de 300 MGBP distribués en 2025 (dividendes et rachats d'actions), le retour total dépassera 1MdGBP entre 2025 et 2031, conformément à ses prévisions précédentes. Compte tenu des opportunités d'investissement attractives dans les secteurs Solaire & Eolien et Flexgen, le programme de rachat d'actions restera toutefois en pause.

Sur le solde des plus de 3,5 MdsGBP, environ 1,5 MdGBP a été consacré à l'acquisition de BSIF et aux développements BESS existants, ce qui laisse plus d'un 1 MdGBP disponibles pour de nouveaux investissements de croissance (déjà intégrés dans l'objectif d'EBITDA ajusté supérieur à 1 MdGBP d'ici 2031).

Enfin, Drax continuera d'évaluer ses opportunités d'investissement en fonction de taux de rentabilité minimums (hurdle rates) propres à chaque technologie, calculés sur la base du coût moyen pondéré du capital (WACC) majoré d'une prime de risque.

Le marché salue la feuille de route

Suite à ces annonces, RBC continue d'anticiper un potentiel de hausse significatif et réitère sa recommandation surperformance (outperform) sur Drax avec un objectif de cours relevé à 1 150 GBP contre 1 050 précédemment : "Nous intégrons le relèvement des prévisions pour 2026 ainsi que la hausse des volumes en 2027. De plus, nous valorisons désormais en partie l'expansion des capacités dans les énergies renouvelables, tout en attendant davantage de visibilité concernant l'avenir de la centrale de Drax, et nous relevons notre hypothèse de croissance du dividende à 11% (contre 10% auparavant)", explique la banque canadienne pour justifier sa décision.

De son côté, Citi explique que ""bien que Drax n'ait pas fourni de prévisions officielles pour l'EBITDA de l'exercice 2027, il anticipe une hausse par rapport au consensus actuel des prix des matières premières, qui s'élève à 652 MGBP. Concernant les prévisions d'EBITDA pour l'exercice 2029, comprises entre 800 et 900 MGBP, le consensus de Citi se situe dans la partie basse de la fourchette.