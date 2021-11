Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DR Horton : relèvement de 13% du dividende information fournie par Cercle Finance • 09/11/2021 à 13:38









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats annuels, DR Horton fait part d'une augmentation de son dividende trimestriel de 13% à 225 cents par action, dividende qui sera distribué le 15 décembre aux actionnaires enregistrés au 6 décembre. Au titre de son dernier trimestre 2020-21 (clos fin septembre), le constructeur de logements a vu son BPA bondir de 65% à 3,70 dollars, pour des revenus en progression de 27% à 8,1 milliards (dont 7,6 milliards pour les revenus de construction). Affichant ainsi sur l'ensemble de l'année écoulée un BPA en hausse de 78% à 11,41 dollars et un chiffre d'affaires en croissance de 37% à 27,8 milliards, DR Horton anticipe, pour l'exercice qui commence, un chiffre d'affaires entre 32,5 et 33,5 milliards.

