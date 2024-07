Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client DR Horton: hausse de 5% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 13:28









(CercleFinance.com) - DR Horton publie un bénéfice net en augmentation de 1% à 1,35 milliard de dollars au titre de son troisième trimestre 2023-24 (clos fin juin), soit 4,10 dollars par action (+5%), avec une marge bénéficiaire avant impôts de 18,1%.



Les revenus du constructeur de maisons ont augmenté de 2% à 10 milliards de dollars, tandis que ses commandes nettes se sont accrues de 1% en volume à 23.001 maisons, pour une valeur stable à 8,7 milliards de dollars.



'Bien que l'inflation et les taux d'intérêt hypothécaires demeurent élevés, l'offre de logements à des prix abordables reste limitée, et la démographie continue de soutenir la demande', met en avant son président exécutif David Auld.



S'il resserre à la baisse sa fourchette-cible de revenus annuels à 36,8-37,2 milliards de dollars (au lieu de 36,7-37,7 milliards), DR Horton fait part d'une nouvelle autorisation de rachats d'actions, remplaçant la précédente, pour quatre milliards de dollars.





