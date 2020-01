Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DR Horton : BPA supérieur aux attentes au 1er trimestre Cercle Finance • 27/01/2020 à 14:10









(CercleFinance.com) - DR Horton publie au titre de son premier trimestre comptable un bénéfice net en croissance de moitié à 431,3 millions de dollars, soit un BPA de 1,16 dollar, dépassant de 24 cents l'estimation moyenne des analystes. Le constructeur de logements a vu sa marge avant impôt s'améliorer de 2,3 point à 13% pour des revenus en croissance de 14% à quatre milliards de dollars, tandis que ses nouvelles commandes ont augmenté de 19% en volume, à 13.126 maisons. 'Nous continuons d'observer une bonne demande et une offre limitée de logements à prix abordables sur nos marchés, tandis que les fondamentaux économiques et la disponibilité financière demeurent solides', commente la direction.

Valeurs associées D R HORTON NYSE 0.00%