Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client DR Horton: BPA accru de 2% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 14:50









(CercleFinance.com) - Le constructeur de maisons DR Horton publie un BPA accru de 2% à 2,82 dollars au titre de son premier trimestre 2023-24, avec une marge bénéficiaire avant impôts de 16,1% pour des revenus en augmentation de 6% à 7,7 milliards de dollars.



'Bien que l'inflation et les taux d'intérêt hypothécaires demeurent élevés, nos commandes nettes ont augmenté de 35% sur un an, car l'offre de maisons à des prix abordables reste limitée et les données démographiques demeurent favorables', souligne le groupe.



Compte tenu des conditions actuelles du marché et des résultats pour le trimestre écoulé, DR Horton indique mettre à jour ses prévisions pour l'exercice en cours, prévoyant désormais des revenus d'environ 36 à 37,3 milliards de dollars.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.