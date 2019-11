Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DR Horton : au-dessus des attentes au quatrième trimestre Cercle Finance • 12/11/2019 à 14:34









(CercleFinance.com) - DR Horton annonce avoir vu son bénéfice net augmenter de +8% pendant le quatrième trimestre de son exercice 2018/19, à 505,3 millions de dollars, soit 1,35 dollar par action. Les analystes misaient, eux, sur un bénéfice par action de 1,25 dollar. Sur l'ensemble de l'exercice, le bénéfice net s'élève à 1,16 milliard de dollars. Là encore, il est en hausse par rapport à la période précédente : +11%.

Valeurs associées D R HORTON NYSE +1.05%