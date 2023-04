DPAM lance une stratégie sur les obligations émergentes en devises fortes

(AOF) - Degroof Petercam Asset Management (DPAM) étend sa gamme avec le lancement d’une stratégie d'obligations émergentes en devises fortes. " Les obligations émergentes offrent de bonnes opportunités. L'inflation ne devrait pas augmenter davantage dans ces pays et la situation économique devrait permettre aux banques centrales de réduire les taux d'intérêt cette année ", explique le gestionnaire d'actifs.

Les obligations émergentes en devises fortes sont également intéressantes en raison de leurs rendements réels positifs : " ceux qui investissent stratégiquement dans ces obligations sont récompensés par un carry élevé ", précise Michael Vander Elst, co-gérant de la stratégie.

En outre, les investisseurs étrangers ont un certain retard à rattraper en ce qui concerne les obligations émergentes : " Ces dernières années, de nombreux investisseurs ont été déçus par les performances de cette classe d'actifs. Par conséquent, l'exposition des investisseurs étrangers est actuellement plus faible que par le passé ", ajoute M. Vander Elst qui y perçoit un fort potentiel de rattrapage.

" Une surpondération délibérée des obligations de pays avec une bonne notation ESG et l'exclusion d'émetteurs non démocratiques peuvent améliorer la qualité des investissements dans le portefeuille et limiter le risque de perte pour l'investisseur ", explique M. Vander Elst.