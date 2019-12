Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DowJones : 'gap' haussier au-dessus de 28.376, atteint 28.609 Cercle Finance • 20/12/2019 à 16:00









(CercleFinance.com) - Le Dow Jones réussi un exploit peu courant: ouvrir un 'gap' (au-dessus de 28.377) inscrire un 5ème record absolu (à 28.609) en 6 séances après avoir déjà gagné plus de 10% en 10 semaines d'une hausse funiculaire. Si cela ne reflète pas un scénario de spirale haussière, cela y ressemble à s'y méprendre: le 'Dow' semble comme aspiré vers les 30.000 d'ici fin janvier au rythme actuel

Valeurs associées DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index Ex +0.37%