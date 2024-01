Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dow: résultats meilleurs que prévu au 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 16:53









(CercleFinance.com) - Dow a annoncé jeudi des résultats en baisse moins marquée que prévu au titre du quatrième trimestre, les marges du géant américain de la chimie ayant notamment bénéficié du programme de réductions de coûts en cours.



Sur les trois derniers mois de l'année, son bénéfice opérationnel s'est tassé à 1,22 milliard de dollars, soit 43 cents par action, contre 1,25 milliard de dollars (46 cents) un an auparavant.



A titre de comparaison, le consensus visait un BPA de l'ordre de 40 cents.



Le groupe basé dans le Michigan souligne que le repli de ses prix de vente a pu être partiellement compensé par une augmentation des volumes.



Parallèlement, sa marge brute s'est améliorée pour atteindre 5,3%, contre 5,1% un an plus tôt, grâce à la réalisation de l'objectif d'économies d'un milliard de dollars sur une base annuelle que l'entreprise s'était donné.



Le chiffre d'affaires a reculé de 10%, mais à 10,6 milliards de dollars, il dépasse lui aussi le consensus qui le donnait à 10,4 milliards de dollars.



Suite à cette publication meilleure que prévu, le titre Dow - qui cote sur l'indice Dow Jones - progressait de presque 2% jeudi dans les premiers échanges à Wall Street.





Valeurs associées DOW NYSE +1.89%