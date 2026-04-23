Dow publie une perte trimestrielle moins importante que prévu, signalant des perturbations au Moyen-Orient et l'arrêt de Sadara

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Dow Inc DOW.N a annoncé jeudi une perte moins importante que prévu au premier trimestre, les réductions de coûts ayant permis de compenser la baisse des prix et des volumes, tandis que les perturbations liées au conflit au Moyen-Orient ont pesé sur les opérations, notamment sur sa coentreprise Sadara en Arabie saoudite.

La société a déclaré qu'elle avait cessé de comptabiliser les pertes de Sadara au cours du premier trimestre après que son passif ait atteint le niveau de ses obligations existantes en vertu des règles comptables.

Sadara Chemical, une coentreprise entre Dow et Saudi Aramco

2223.SE , a récemment arrêté temporairement la production dans son complexe pétrochimique de Jubail, citant les perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues à la guerre en Iran.

Dow a également réévalué sa propriété d'actifs non productifs dans l'ensemble de son portefeuille mondial, y compris la production d'électricité et de vapeur et les pipelines, alors que l'industrie chimique est confrontée à la hausse des coûts des matières premières et de l'énergie, ainsi qu'à la faiblesse de la demande sur les principaux marchés finaux.

"Nous constatons d'ores et déjà que les mesures de tarification que nous avons annoncées se traduisent rapidement par une dynamique positive dans toutes les activités et toutes les régions, ainsi que par des effets constructifs sur nos taux d'exploitation", a déclaré Jim Fitterling, directeur général.

Les actions de Dow ont chuté de 1,2 % dans les échanges avant bourse.

La société basée dans le Michigan a déclaré une perte ajustée de 14 cents par action pour le trimestre clos le 31 mars, par rapport à l'estimation moyenne des analystes d'une perte de 29 cents par action, selon les données compilées par LSEG.