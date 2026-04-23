Dow prévoit des perturbations prolongées au Moyen-Orient et signale des risques en matière de coûts et de capacités

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(Ajoute des détails sur l'interruption des opérations lors de la conférence téléphonique) par Pooja Menon

Le fabricant de produits chimiques Dow <DOW .N> a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que les perturbations de l'approvisionnement liées au conflit au Moyen-Orient persistent jusqu'en 2026, mettant en garde contre des coûts plus élevés et des retards potentiels dans les ajouts de capacité prévus par l'industrie.

Les tensions persistantes dans la région sont susceptibles de maintenir les prix du pétrole et du naphta à un niveau élevé, accentuant la courbe des coûts mondiaux pour les producteurs, a déclaré Dow lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

Les actions de la société ont chuté de près de 3 % dans les échanges avant bourse.

Dow a ajouté que le conflit pourrait retarder ou annuler les expansions de capacité prévues dans l'ensemble du secteur, les entreprises réévaluant leurs investissements dans un contexte d'incertitude accrue et de perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

La fermeture du détroit d'Ormuz à la suite de l'aggravation des tensions régionales a perturbé les flux de pétrole et de produits pétrochimiques , ce qui a eu pour effet de restreindre l'offre mondiale de produits chimiques et de faire grimper les prix des plastiques et des polymères.

Le resserrement de l'offre se répercute déjà sur les prix, ce qui a permis à Dow de prévoir un chiffre d'affaires et un bénéfice de base pour le deuxième trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street, la hausse des prix et la limitation de l'offre commençant à faire augmenter les marges.

"La toile de fond des marges a commencé à s'infléchir positivement en mars à la suite des contraintes de l'offre mondiale, alors que les impacts du conflit au Moyen-Orient se sont rapidement généralisés", a déclaré le directeur général Jim Fitterling.

Les analystes estiment que les producteurs de produits chimiques nord-américains sont relativement avantagés, car ils bénéficient d'une grande disponibilité des matières premières.

Au début de l'année, M. Fitterling a déclaré que l'évolution rapide de la situation de l'offre avait commencé à avoir un impact positif sur les carnets de commande et que Dow prévoyait des hausses de prix pour le polyéthylène en mars et en avril.

Dow s'attend maintenant à des recettes d'environ 12 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, supérieures à l'estimation moyenne des analystes de 11,3 milliards de dollars, selon les données de LSEG, et à des bénéfices de base d'environ 2 milliards de dollars par rapport aux attentes de 1,6 milliard de dollars.

La société a également suspendu la comptabilisation des pertes de Sadara Chemical, sa coentreprise avec Saudi Aramco 2223.SE , après que le passif a atteint les obligations existantes en vertu des règles comptables. Sadara a récemment arrêté la production dans son complexe de Jubail, citant les perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues à la guerre en Iran.

Dow a déclaré une perte ajustée de 14 cents par action pour le trimestre se terminant le 31 mars, alors que les analystes estimaient en moyenne que la perte serait de 29 cents par action.