Dow : le bénéfice d'exploitation augmente de 50%

(CercleFinance.com) - Dow a dévoilé jeudi un bénéfice d'exploitation en hausse de 50% au titre du premier trimestre, supérieur aux prévisions, soutenu en particulier par la hausse de ses prix.

Le spécialiste américain de la science des matériaux indique que son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) s'est accru à 2,3 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année, contre 1,6 milliards de dollars un an plus tôt.

Sur cette base, le bénéfice par action (BPA) ressort à 1,36 dollar, alors que le consensus visait seulement 1,14 dollar.

Ses ventes nettes ont augmenté à 11,9 milliards de dollars, contre 9,8 milliards de dollars un an plus tôt, une performance là encore supérieure au consensus de 11,1 milliards de dollars et que le groupe attribue à la vigueur de ses activités dans l'emballage et les plastiques spéciaux.

Dow - qui cote sur l'indice Dow Jones - a indiqué qu'il abordait le deuxième trimestre avec une dynamique accélérée et déclaré s'attendre à profiter de la reprise industrielle sur fond de généralisation des campagnes de vaccination.