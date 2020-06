Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dow Jones : vers un retracement des 27.090 du 4 mars Cercle Finance • 05/06/2020 à 16:23









(CercleFinance.com) - Le Dow Jones vient de se hisser vers 27.072 ce qui valide à moins de 0,05% près le zénith des 27.090 du 4 mars. Le Dow Vient d'engranger 8.85Pts en 11 semaines, sa plus hausse en nombre de points de l'histoire... et cela serait demeuré vrai sur un trimestre entier. Le Dow Jones affiche désormais le même score que mi-octobre 2019 et se situe non loin des 27.250, son zénith de mi-septembre 2019. Difficile de déterminer quel est le potentiel de hausse supplémentaire, faute de précédent historique en terme d'analyse technique, et ne parlons même pas de la conjoncture.

Valeurs associées DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index Ex +3.63%