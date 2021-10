Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dow Jones : tutoie les 35.000, et les sommets à 1,8% près information fournie par Cercle Finance • 11/10/2021 à 17:34









(CercleFinance.com) - Le Dow Jones entame bien la semaine et tutoie les 35.000: voici l'indice revenu à 1,8% près de son sommet historique des 35.630 du 16 août et qui égale plus ou moins celui des 35.050 du 27 septembre. Aucun signal clair ne semble émerger depuis le 20 juin dernier et la situation restera figée à moins de franchir 33.850 par le bas ou les 35.625 par le haut

Valeurs associées DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index Ex +0.18%