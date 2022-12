Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dow Jones : tente de réintégrer le corridor 33.500/34.600 information fournie par Cercle Finance • 21/12/2022 à 18:08









(CercleFinance.com) - Dow Jones qui gagne +1,7%, tente de réintégrer le corridor de consolidation sommital 33.500/34.600 (après le rally entre 28.730 et 34.430 en ne tant compte que des clôtures).

Un retracement de 50% pourrait ramener le 'DJ' vers 31.500, voir 31.720, le 'gap' du 16 octobre.





