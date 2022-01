Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dow Jones: support oblique des 34.200Pts pulvérisé. information fournie par Cercle Finance • 24/01/2022 à 17:39









(CercleFinance.com) - Le Dow Jones vient de pulvériser le support oblique des 34.200Pts et ouvre un 'gap' de rupture sous 34.265.

Le 'Dow' enfonce le plancher des 34.000 du 3/12/2021 et teste avec 33.470 son plus bas depuis le 18 juin 2021.

La cassure des 33.300 pourrait déboucher sur le test du précédent record absolu de fin février 2020, soit 29.570Pts.





