Dow Jones : se rapproche de la résistance des 28.200 Cercle Finance • 11/08/2020 à 17:28









(CercleFinance.com) - Le Dow Jones aligne une 8ème séance de hausse consécutive, sa plus longue série gagnante depuis mi-septembre 2019: il déborde la résistance des 27.580 du 8 juin et s'ouvre le chemin des 28.200 (ex-plancher du 31 janvier dernier) puis du comblement du 'gap' des 28.892 du 21 février. Un mouvement de rotation sectorielle s'amorce depuis 3 séances au détriment des 'GAFAM' (au profit des 'value') et refranchit le cap des 28.000Pts (et même 28.100) pour la 1ère fois depuis le 23 février. Le S&P500 avec 0,5% de hausse n'est plus qu'à 10Pts de son record de clôture du 19 février (3.386)... il aligne une 9ème hausse en 10 séances. Cela signifie qu'une résistance majeure va être testée sur le 'S&P' alors que le Dow Jones sera proche des 28.200.

Valeurs associées DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index Ex +1.04%