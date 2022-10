Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dow Jones : ricoche sous 30.450, tente de préserver 30.000 information fournie par Cercle Finance • 06/10/2022 à 19:10









(CercleFinance.com) - Le Dow Jones tente de préserver les 30.000 après avoir ricoché sous 30.450, l'ex plancher du 14 juillet 29.639.

En cas de retour sous 30.000Pts, le Dow Jones s'en irait refermer le 'gap' des 29.639 du 3 octobre.

Dans tous les cas, il faudra préserver le plancher du 28.730 du 30 septembre.





Valeurs associées DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index Ex -0.74%