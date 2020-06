Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dow Jones : renoue avec les 25500, risque baissier persistant Cercle Finance • 29/06/2020 à 18:50









(CercleFinance.com) - Dow Jones renoue avec les 25.500 après une reprise d'appui sur 25.000 le 26 juin (support déjà testé le 12 juin en intraday): le pronostic technique demeure baissier avec l'ouverture d'un 'gap' sous 26.105 le 23 juin et la cassure simultanée du support ascendant oblique moyen terme unissant les précédents points bas des 25.128 puis 23.430. En cas de poursuite de la baisse, le 1er objectif sera le comblement du 'gap' des 23.730 du 15 mai puis le plancher des 23.000 des 21/04 et 14 mai

Valeurs associées DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index Ex +1.75%