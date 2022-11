Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dow Jones : refranchit 34.000Pts, perte 2022 réduite à 6,3% information fournie par Cercle Finance • 22/11/2022 à 19:30









(CercleFinance.com) - Le Dow Jones refranchit 34.000Pts, porté par les traditionnels 'achats tactiques' destinés à doper le moral des consommateurs en amont de Thanksgiving: parti de 28.700 l'indice reprend exactement -20% et sa perte 2022 est réduite à 6,3%, ce qui est totalement anodin.

Mais le 'Dow' aura fort à faire pour effacer la résistance des 34.150 du 16 août... qui coïncide avec le plancher du 1er décembre 2021.





